Covid: Sitios web 'venden' vacuna; los desactiva la policía cibernética

Ciudad de México.- De diciembre a la fecha han sido detectadas 15 páginas de internet en las que ofertan vacunas contra el Covid-19 para estafar, informó Eduardo Portillo, del área de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El 90 por ciento han sido dadas de baja a través de solicitudes hechas por la autoridad a los administradores de dominio porque las vacunas sólo las da el Gobierno, recordó Portillo.



"La vacuna no está a la venta, no sé por qué los ciudadanos no entienden esa parte. Yo creo que por la necesidad de la gente es que muchas veces caen en estos sitios falsos", dijo.



Los montos que piden van de los mil a los 5 mil pesos, según datos de la Policía capitalina.

En diciembre detectaron el primer portal de ese tipo y aunque la Policía Cibernética consiguió que desapareciera, los delincuentes insisten con otros sitios y nombres de laboratorios como Pfizer o Chopo.



El último reporte que les llegó fue el viernes sobre un sitio de internet que utilizaba el nombre del laboratorio del Chopo y en el que afirmaban que ya tenían la vacuna de Pfizer por un costo de 2 mil 700 pesos.



Pedían registrarse, los contactaban por teléfono o mensaje, agendaban una cita, les pedían un pago anticipado y esperar la fecha para ser vacunados.



Para presionar, los supuestos vendedores les mienten a los compradores diciendo que su pago debe ser en menos de 24 horas o será cancelado porque tienen pocas vacunas y la demanda es muy alta.



Después de que la persona pagaba no le volvían a contestar, incluso, los bloqueaban, detalló el policía segundo de la Policía Cibernética.



Al inicio de la pandemia, 5 por ciento de las 100 denuncias por fraude que recibían al día estaban relacionadas con la pandemia, actualmente son entre 20 o 30 por ciento, detalló.



El aumento está relacionado con las necesidades surgidas conforme se ha desarrollado la pandemia.



Primero era la venta fraudulenta de gel y cubrebocas, ahora de vacunas y tanques de oxígeno, agregó Portillo.



Asimismo, advirtió que para hacer pasar por verdaderas sus páginas los delincuentes ya pagan por el protocolo de seguridad https, por lo que aunque los sitios lo tengan, así como el candado cerrado, puede ser un sitio falso.



Recomendó verificar que los vendedores tengan una dirección establecida, pagar con plataformas seguras como Codi o Mercado Pago, así como dudar cuando los precios sean menores a los que están en el mercado, en promedio.

