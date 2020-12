Gracias al Covid, Zoom fue por mucho la app # 1 del 2020

Monterrey.- Las clases a distancia, las juntas laborales desde casa y los congresos virtuales a los que obligó la pandemia del Covid-19 catapultaron a Zoom al primer puesto en el Top 10 de las aplicaciones gratuitas más descargadas este 2020, señala la compañía Apple.

El segundo puesto lo ocupó TikTok, la red social china de videos cortos, mientras que en tercer lugar quedó otra app de entretenimiento: Disney+ que, aunque inició operaciones en Estados Unidos en el 2019, apenas llegó en noviembre a México.

Apple no publicó el número de usuarios que descargaron Zoom, pero se sabe que en abril, cuando el nuevo coronavirus provocó el cierre de oficinas, escuelas y oficinas, el programa de videoconferencias reportó 300 millones de participantes en reuniones diarias.

Antes de la emergencia sanitaria, esa cifra era de sólo 10 millones. Las personas pueden usar el servicio de manera gratuita o pagar para obtener más beneficios, como evitar el límite de 40 minutos. Google Meet, competencia de esta plataforma, llegó al lugar 20 en el ranking de Apple.

Zoom también ganó la distinción iPad App of the Year, que otorga la empresa cofundada por Steve Jobs como parte de su lista App Store Best of 2020.

"Nosotros aquí en Zoom estamos muy honrados y emocionados por ayudar al mundo a mantenerse conectado y, ya saben, también cuerdo", dijo Jennifer Hill, vocera de la compañía en entrevista para el portal australiano 9News.

Agregó que el uso del programa se mantendrá una vez que termine la pandemia.

"Las empresas están generando nuevos modelos que nunca habían tenido para reuniones virtuales, y eso va a continuar y aumentar lo que se haga en la vida real", afirmó.

Phil Schiler, Apple Fellow (título de distinción al interior de la compañía), remarcó el papel de las apps en mantener a la gente cerca incluso en una época de sana distancia.

"Este año, más que antes, algunos de nuestros momentos más creativos y unidos se llevaron a cabo a través de apps. Esto es gracias al maravilloso trabajo de desarrolladores que introdujeron frescas y útiles experiencias de aplicaciones", señaló.

"Desde ayudarnos a estar en forma y atentos, hasta seguir con la educación de nuestros hijos y combatir la hambruna, sus impactos fueron significativos para muchos de nosotros".

Apple presentó, además, los juegos gratuitos más descargados del año. Encabezaron la lista Among Us!, Call of Duty, Roblox y Subway Surfers.

El top 10

Las 10 apps gratuitas más descargadas del 2020