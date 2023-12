Cybertruck de Tesla: Experto advierte sobre peligros por velocidad y potencia

Actualmente, en su estado actualizado, la camioneta Cybertruck, de casi 3 mil 175 kilogramos, puede pasar de 0 km/h por hora a casi 97 km/h en 2.6 segundos; luce un diseño extraño y angular que se asemeja mayormente al Lara Croft que a un Lamborghini.

Aunque los ejecutivos de Silicon Valley y los capitalistas de riesgo elogiaron el vehículo a lo largo de los años, ahora que el primer lote de Cybertrucks está en circulación, los expertos están comenzando a hacer sonar la alarma sobre su seguridad general, relató Business Insider.

It's not about the size of your crumple zone, it's about how you use it



When in a high-speed collision, Cybertruck’s front underbody casting is designed to break into small pieces. This helps reduce occupant impact by absorbing & dispensing energy pic.twitter.com/84JiGzzw1M