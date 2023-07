Delfina Gómez, nueva gobernadora electa del Estado de México

La morenista Delfina Gómez Álvarez fue declarada como la primera gobernadora electa del Estado de México, al recibir la ‘Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Gobernatura’.

Fue entregada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la mañana de este sábado 8.

Con esta constancia, se acredita el puesto de gobernadora de Gómez a partir del 16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029. A través de su cuenta personal de Twitter, la ahora gobernadora del Estado de México, transmitió en vivo la entrega de dicha constancia.