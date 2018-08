Disney Play: La plataforma para ver películas de Marvel

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El hecho de que Disney estuviera preparando un nuevo servicio de streaming, sorprendió a muchas personas, porque realmente no sabían qué esperar de la compañía, porque sería la primera vez que daría señales de vida fuera de las películas que realiza.

Sin embargo, las dudas comenzaron a disiparse gracias a la información que la misma empresa ha revelado, lo cual permite saber el nombre oficial y la manera en que se manejara respecto a los usuarios, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

De esta manera es como se sabe que el título oficial de la plataforma es Disney Play y que además de tener películas que ellos mismos han producido, también habrá series y retransmisiones de eventos deportivos.

Asimismo, se ha recalcado la separación que tiene de Hulu y ESPN+, otros servicios de streaming que ofrecerá la compañía, pues éstos solamente serán adquiridos como parte de un paquete especial. El mismo Robert Iger, CEO de la compañía, explicó cómo es que funcionan estos tres servicios:

“Si un consumidor quiere los tres, en última instancia, vemos la oportunidad de empaquetarlos desde una perspectiva de precios. Pero podría ser que un consumidor simplemente quiera deportes o quiera contenido familiar o simplemente quiera la oferta de Hulu, y queremos poder ofrecer ese tipo de flexibilidad a los consumidores”.

Iger agregó que Disney Play, Hulu y ESPN+, existen para atraer a usuarios de diferentes gustos, por lo que no necesariamente se deben de quedar con un sólo servicio cuando hay múltiples opciones que se pueden escoger, como el contenido del propio Disney, Marvel, 21st Century Fox, Fox e incluso ABC, que también es propiedad de la compañía.

En el caso particular de Marvel, ya se ha dado a conocer cuál será la primera película exclusiva que formará parte de Disney Play: Captain Marvel, mientras que la última que se lanzará de manera oficial en Netflix, del mismo universo, será Ant-Man and The Wasp.

Gracias a la información de TechCrunch y del director ejecutivo, se cree que los posibles precios que manejará Disney Play, estarán basados para darle una dura competencia a Netflix, ya que se presume que será mucho más accesible:

“Creemos que no debe tener nada cerca del volumen de lo que Netflix …y el precio, por cierto, también reflejará un menor volumen de producto”.

Respecto a la fecha de lanzamiento, Bob Iger comentó que la aplicación de Disney al mercado probablemente se realice a finales de 2019.