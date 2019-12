El nuevo teléfono flexible de Samsung te recordará al Motorola Razr

Agencia

MÉXICO.- El año 2019 se caracterizó por haber sido partícipe de la llegada de smartphones plegables como Samsung Galaxy Fold o Huawei Mate X. Sin embargo, ambas propuestas tuvieron que postergarse por situaciones técnicas.

Ahora, parece ser que Samsung tiene mejores planes para la siguiente generación de su smartphone flexible. De hecho, de acuerdo con rumores, la compañía podría traer dos formatos distintos: uno sobre el trabajo de la primera versión y otro más reducido, indicó el portal de noticias Unocero.

Además de eso, esos nuevos dispositivos Galaxy Fold (si es que continúan bajo ese nombre) darían el salto del plástico al cristal. De acuerdo con Ice universe, un filtrador que goza de credibilidad, el nuevo teléfono flexible de Samsung utilizaría cristal ultrafino para reemplazar los materiales plásticos.

Estos cambios en los materiales y en el diseño, evitarían aquella marca o «arruga» que vimos en la primera versión del dispositivo cuando se extendía.

Las compañías que se animaron a vender este tipo de dispositivos sufrieron más de un dolor de cabeza, pero todo funcionó como experimento para poder mejorar y optimizar las funciones de una nueva generación.

La razón por la que Samsung eligió plástico en su Galaxy Fold es simple: es el único material que, en teoría, no se rompería al doblarse, pero el vidrio sería ultradelgado para que precisamente eso no suceda.

Por otro lado, según el prototipo que nos muestra Ice Universe, este dispositivo sería vertical, similar al funcionamiento del nuevo Moto Razr.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N