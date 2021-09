Francia presenta nuevo tren verde super-rápido

PARÍS.- El presidente francés Emmanuel Macron presentó el viernes una maqueta de la próxima generación de trenes verdes super-rápidos, conocidos por la sigla francesa TGV, cuatro décadas después del lanzamiento del primero.

En la presentación en la estación ferroviaria Gare de Lyon, Macron destacó el aspecto favorable al ambiente del nuevo tren.

El nuevo tren, llamado TGV M, transportará más pasajeros (740 en lugar de 600) y comenzará a correr en 2024. Utilizará un 20% menos electricidad que el modelo actual y mantendrá su velocidad máxima de 320 kilómetros por hora (199 millas por hora).

Bienvenue au TGV du futur : le « TGV M » ! Déployé en France à partir de 2023, il sera plus accessible, plus connecté et plus écologique. pic.twitter.com/pFGR9NAZbb