Elon Musk crea xAI nueva compañía de Inteligencia Artificial

Elon Musk CEO de Tesla, SpaceX y dueño de Twitter anunció este miércoles 12 de julio la creación de xAI, que empleará la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías con el propósito de entender “comprender la verdadera naturaleza del universo”.

Lanzaron el sitio oficial de la nueva empresa, no obstante de momento no proporcionaron mayores detalles, pero prometieron que las personas podrán enviar sus preguntas durante un chat de Twitter Spaces el próximo viernes 14 de julio.

Aclararon que xAI es independiente de X Corp y sin embargo colaboraran con ellos con la intención de tener progresos en su misión.

Añadieron que los especialistas que trabajaran en la nueva empresa previamente han trabajado en DeepMind , OpenAI , Google Research , Microsoft Research , Tesla y la Universidad de Toronto .

El organigrama de la compañía por el momento solo muestra pocos integrantes: Elon Musk, como CEO, y Jard Birchall, el secretario, es posible que el resto del equipo se anuncie el viernes en el evento virtual.

Posteriormente añadieron que el grupo será asesorado por Dan Hendrycks , quien actualmente se desempeña como director del Centro para la seguridad de la IA .

El registró se realizó en el estado de Nevada esta semana, según informó The Wall Street Journal, el medio añadió que se autorizó la venta de 100 millones de acciones, con el objetivo de recaudar capital privado para sustentar a xAI.

Otro aspecto destacado que aparece en la página web de la nueva empresa de Musk es que están reclutando activamente ingenieros e investigadores experimentados para que se unan a su equipo como miembros del personal técnico en el Área de la Bahía, los interesados deben llenar un formulario.

Announcing formation of @xAI to understand reality

What are the most fundamental unanswered questions?