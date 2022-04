¿Un botón de edición en Twitter? Elon Musk planea mejoras en la aplicación

Luego de haber adquirido el 9.2% de las acciones de Twitter y convertirse de esta forma, en el accionista mayoritario de la compañía, la red social anunció que el CEO de Tesla se unirá a su junta directiva.

De igual manera, recientemente Musk encuestó a sus 80 millones de seguidores sobre si les gustaría poder editar sus tuits después de publicarlos.

Al principio esta publicación quizás no haya sido tomada muy en serio, dada la naturaleza de Musk, sin embargo, la encuesta fue retuiteada posteriormente por Parag Agrawal, actual CEO de Twitter, mencionando que "las consecuencias de la encuesta serán importantes. Por favor vote con cuidado".

La frase refleja un tuit similar de Musk sobre la libertad de expresión publicado el 25 de marzo, días después de que adquirió casi el 10 por ciento de la empresa.

El usuario de Twitter "Everyday Astronaut" respondió a la encuesta y sugirió que el botón de edición esté disponible solamente durante un breve período de tiempo después del primer tuit, y que los tweets editados contengan un enlace que muestre la edición realizada.

En respuesta, Musk dijo: "eso suena razonable". Muchas otras plataformas de redes sociales ya permiten a los usuarios editar sus publicaciones, pero y ninguna ha mostrado un abuso de esta característica.

Under two conditions. It’s only available for a few minutes, 5-10 mins. And when an edit is made, there’s a small link that shows the edit. This keeps a public record but allows the tweeter the ability to fix a simple mistake and not re-notify their followers with a new tweet