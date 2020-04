¡Entérate! ¿Cómo activar “Me importa”, la nueva reacción de Facebook?

Cancún, Quintana Roo.- Hace unos días se dio a conocer la nueva reacción “Me importa”, que Facebook habilitó en su red social y su plataforma de mensajería. En el caso de Facebook es un Emoji abrazando un corazón, mientras que en Messenger es un corazón morado.

La compañía dio a conocer que la intención del nuevo ícono es que las personas puedan mostrar su empatía durante la contingencia. Sin embargo muchos usuarios no saben cómo activarla.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F