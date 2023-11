Epic Games lleva a Google App Store a los tribunales de EU

Una vez más, Google se disputa un enfrentamiento ante los tribunales por su papel como guardián de miles de millones de dispositivos móviles, señaló The Wall Street Journal en la plataforma X (antes Twitter).

El pasado lunes, un jurado escuchó los argumentos iniciales de Epic Games, fabricante de Fortnite, de que Google usó su posición dominante para exprimir ganancias excesivas de los desarrolladores de apps, así como la respuesta del gigante de las búsquedas a esas acusaciones.

WSJ señaló que el caso forma la segunda parte del ataque de Epic a los dos mayores proveedores de software móvil luego de que se enfrentara a Apple en una batalla judicial en el 2021.

Google faces a new major legal test in a San Francisco trial starting Monday after Fortnite-maker Epic sued the search giant, claiming it blocks competition on Android phones https://t.co/fF2ofvrg6whttps://t.co/fF2ofvrg6w