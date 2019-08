Es oficial: Google 'mata' su primer Chromecast

Agencia

MÉXICO.- En el año 2013 Google sorprendió a propios y extraños con un dispositivo al que bautizó como Chromecast, un pequeño aditamento que convertía cualquier pantalla en una smart TV, pues su capacidad de conectarse a Internet le permitía transmitir el contenido de nuestro celular a la pantalla de forma rápida y sencilla.

El producto fue tan exitoso que Google ha lanzado ya 4 tipos de Chromecast al día de hoy, los cuales se dividen en 3 generaciones y uno de los Chromecast de segunda generación fue llamado Ultra por su capacidad de ofrecer contenido en 4K, indica el portal de noticias RT en su sitio web.

El primer Chromecast ha sido retirado

Aunque este dispositivo ya no se vende de forma oficial por parte de Google desde hace varios años, la empresa seguía lanzando actualizaciones para este dispositivo, pero ahora, seis años después de su lanzamiento la empresa de Mountain View ha dejado claro que se han terminado las actualizaciones que incluían novedades para el Chromecast de primera generación.

Esto significa que de ahora en adelante los usuarios que tengan este dispositivo no seguirán recibiendo novedades, por lo que probablemente este Chromecast no tendrá soporte para Google Stadia, a no ser que Google nos sorprenda el día de su lanzamiento.