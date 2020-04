Estas dos nuevas funciones llegarán próximamente a WhatsApp

CANCÚN.- No es sorpresa que la pandemia de Covid-19 está causando retrasos en las actualizaciones de las aplicaciones, pero esto no significa que no vayamos a tener novedades de WhatsApp pronto, al menos así lo detalla el portal WABetaInfo en su sitio.

Algunos "beta testers" (personas dedicas a a hacerle pruebas a las nuevas versiones de las aplicaciones) ya han podido probar una función quería muy útil para todo aquel que cuente con un solo perfil de WhatsApp y varios dispositivos, ya que permitiría conectarse simultáneamente en distintos sitios.

Además se reportó que la función de WhatsApp Payments estaría más cerca de lo que creímos en un principio.

Un WhatsApp, varios dispositivos

Según la imagen compartida por WABetaInfo, podemos ver que WhatsApp nos enviará un mensaje siempre que se inicie sesión en un nuevo dispositivo, y dicho texto dirá lo siguiente:

“Tu código de seguridad ha cambiado debido a que iniciaste sesión en múltiples dispositivos”

Este mensaje aparentemente aparecerá en todos tus chats, así que será difícil que no te des percates de que alguien inició sesión en tu cuenta desde otro dispositivo.

Finalmente, realizar pagos desde WhatsApp

WABetaInfo mencionó poco acerca de esta función, pero dejó en claro que México sería de los primeros países en gozar de esta función, recordemos que actualmente India es el único lugar en el que WhatsApp te permite realizar transacciones.

En cualquier caso, el funcionamiento de dicha característica debería ser similar a Mercado Pago, donde podríamos agregar dinero a nuestra cuenta, o bien, añadir una tarjeta y pagar en ciertos establecimientos con un código QR.

Con información de Unocero.