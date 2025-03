Estos celulares se conectarán gratis a Starlink, excepto en México

A partir de julio de 2025, varias regiones que carecen de cobertura móvil podrán acceder a internet satelital sin costo gracias a la red de Starlink, el servicio desarrollado por SpaceX, propiedad de Elon Musk, que abrirá su conectividad a ciertos modelos de teléfonos inteligentes con sistema operativo Android y algunos dispositivos Apple.

La tecnología de Starlink funciona a través de una serie de satélites en órbita baja, diseñados para llevar conexión a zonas rurales y apartadas, donde los servicios tradicionales como la fibra óptica o el cableado terrestre no llegan.

Esta iniciativa permitirá que los usuarios envíen mensajes de texto, compartan su ubicación en tiempo real y soliciten ayuda en caso de emergencia, aunque no tengan acceso a una red celular convencional.

Cuando el servicio se active, el teléfono mostrará en pantalla la leyenda "T-Mobile SpaceX", lo que indicará que la conexión satelital está disponible. En una siguiente etapa, Starlink planea permitir llamadas de voz y navegación por internet móvil, aunque estas funciones podrían tener un costo adicional.

Internet gratis de Starlink no estará disponible en México

Sin embargo, esta realidad no será en México. En nuestro país, Starlink opera desde hace años con antenas satelitales fijas por medio de un contrato. Pero el llamado servicio Direct to Cell no está disponible en el país, debido a que no se llegó a un acuerdo con América Movil.

Equipos que tendrán acceso a la red de Starlink

Samsung

Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54.

Todos los modelos de la serie S21 en adelante (Plus, Ultra y Fan Edition).

X Cover6 Pro.

Z Flip3 y versiones posteriores.

Z Fold3 y superiores.

Google

Pixel 9 y versiones Pro, Pro Fold y Pro XL.

Motorola

Modelos lanzados a partir de 2024 (razr, razr+, edge, g).

Apple

iPhone 14 y versiones posteriores (incluyendo Plus, Pro y Pro Max).

(Con información de redes sociales)