EU: celulares plegables vuelven a la vida gracias a la generación Z

Pese a la gran variedad de celulares inteligentes de las compañías de tecnología más conocidas a nivel mundial, al parecer los jóvenes pertenecientes a la generación Z están optando por usar aquellos plegables.

Varios ‘zoomers’ decidieron tomar cartas en el asunto a favor de su salud mental y decirle ‘thank you, next’ a sus costosos y cotizados dispositivos electrónicos, para darle la bienvenida a los llamados ‘celulares tontos’, como los plegables o Nokia.

Según ellos, esto les ayudará a recuperar el tiempo que han perdido en redes sociales y a mejorar su salud mental.

Ante esta situación, New York Post decidió hacer de las suyas y habló con cuatro jóvenes pertenecientes a la llamada generación Z. Esta es la historia de una de ellos:

Cuando Sammy cumplió 12 años, sus padres le obsequiaron su primer iPhone y fue ahí que sumergió su cara y vida en algunas de las redes sociales del momento: Instagram, TikTok y SnapChat.

Al llegar la pandemia por Covid-19, esa dependencia a las redes se volvió un verdadero problema.

"Casi sentía que no podía salir de TikTok. Podía estar ahí durante horas y no dormía, y me resultaba difícil colgar el teléfono. Fue entonces cuando realmente lo sentí como una adicción”.

