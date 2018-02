¿El fin de una era? Facebook prueba el botón 'No me gusta'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Este jueves, usuarios de Twitter empezaron a compartir capturas de pantalla en las que aparece el nuevo botón de 'No me gusta' (Downvote) en Facebook. Esto hizo que muchos pensarán que la red social está en periodo de pruebas de esta nueva característica, indicó el portal web Milenio.

Así lo informó el portal The Verge, que añadió que voceros de Facebook confirmaron dichas pruebas, pero "sólo para llamar la atención sobre comentarios cuestionables en posts públicos".

De acuerdo con el portal especializado en tecnología, al oprimir el botón de 'No me gusta' se despliega un menú que solicita al usuario señalar si el comentario fue 'ofensivo', 'engañoso' o 'fuera del tema'.

"No se trata exactamente de un botón de 'No me gusta' —aclaró un vocero de Facebook a The Verge—, solamente estamos explorando las posibilidades del botón para que los usuarios den retroalimentación en posts de páginas públicas. Estas pruebas están sucediendo sólo en los Estados Unidos".

Según The Verge, estas acciones van en el sentido marcado recientemente por Mark Zuckerberg, que hace poco aseguró que Facebook dará mayor prioridad a los "posts significativos" compartidos por amigos y familiares, y relegará la publicidad.

El nuevo botón, que ayudará a regular el comportamiento del público en la plataforma, brindará información útil sobre qué sí quiere leer la gente y qué preferiría omitir.

