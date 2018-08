Facebook da de baja a 32 usuarios por difundir “fake news”

Agencia

LOS ÁNGELES, California.- La red social fundada por Mark Zuckerberg se vio en el centro de la polémica en las elecciones presidenciales de EU de 2016 por el uso de su plataforma para difundir bulos y noticias falsas para influir en los resultados.

Facebook anunció hoy que ha eliminado 32 páginas y cuentas que estaban involucradas en un "comportamiento coordinado" de desinformación, una medida tomada por la compañía a tres meses de que en noviembre se celebren en Estados Unidos las elecciones legislativas de medio mandato, informa el portal web del periódico Excélsior.

También te puede interesar: Facebook tiene nueva reacción, te decimos cómo activarla

“Este tipo de comportamiento no está permitido en Facebook porque no queremos que la gente o las organizaciones creen redes de cuentas que engañen a otros sobre quiénes son o lo que están haciendo”, dijo Facebook en un comunicado de prensa.

“Todavía estamos en las primeras fases de nuestra investigación y no tenemos todos los hechos, incluyendo quién podría estar detrás”, admitió la compañía que, no obstante, aseguró que quien orquestó esta campaña de presunta desinformación fue "mucho más allá" que Internet Research Agency (IRA) a la hora de ocultar su verdadera identidad.

IRA es una entidad que se dedica a promover las posiciones del Gobierno ruso en redes sociales e internet y que, según Facebook, tuvo un papel protagonista en las campañas de bulos y noticias falsas sobre temas controvertidos y divisivos que trataron de influir en las elecciones de 2016 en las que Donald Trump alcanzó la Casa Blanca.

“Parte de la actividad (de las páginas desactivadas ahora) es consistente con lo que vimos de IRA antes y después de las elecciones de 2016. Y hemos encontrado pruebas de algunas conexiones entre estas cuentas y las cuentas de IRA que borramos el año pasado (...). Pero también hay diferencias”, explicó Facebook.

En esta investigación, el gigante tecnológico desactivó ocho páginas y 17 perfiles de Facebook así como siete cuentas de Instagram (red social que pertenece a Facebook) presuntamente involucradas en intentos de desinformación y que habían sido creadas entre marzo de 2017 y mayo de 2018.

“En total, más de 290 mil cuentas seguían al menos una de estas páginas”, aseguró Facebook.

“En total, más de 290 mil cuentas seguían al menos una de estas páginas”

Las páginas más seguidas de las que fueron borradas tenían nombres como "Aztlan Warriors", "Black Elevation", "Mindful Being" o "Resisters".

Esta última página había creado un evento llamado "No Unite the Right 2 - DC", una contramanifestación frente a "Unite the Right 2 - DC" que ha sido convocada por la ultraderecha el 12 de agosto en Washington.

"Unite the Right" ("Unir a la derecha") fue el lema de la marcha de blancos supremacistas de agosto de 2017 que provocó violentos enfrentamientos en la ciudad de Charlottesville (EE.UU.), en los que murió una contramanifestante de 32 de años atropellada por el automóvil que conducía un neonazi

Facebook identificó una campaña coordinada de influencia política a través de decenas de cuentas no autenticadas de su plataforma, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, reportó el martes el diario New York Times.

Facebook anunciará sus hallazgos en la tarde del martes, según el reporte publicado en la página de internet del periódico, que cita a tres fuentes con conocimiento del tema.

La red social dijo a legisladores esta semana que detectó la campaña como parte de sus investigaciones sobre interferencia electoral, agregó el diario.

Facebook no respondió inmediatamente a los pedidos de comentarios de Reuters. La empresa realizará una conferencia telefónica más tarde el martes.