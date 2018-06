La nueva actualización de Facebook te hará "cantar" de alegría

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Facebook ha sacado su lado más musical con dos nuevas herramientas en la plataforma. El cambio era de esperar por su reciente alianza con varias compañías musicales para obtener los derechos de las canciones que aparecerían en la red social. Este era el primer paso para iniciar con buen pie las nuevas funciones que han sido estrenadas este 5 de junio dentro de un período de prueba y que podrían llegar próximamente al mercado global, indica el portal de noticias Hipertextual en su sitio web.

El primer cambio se basa en la opción de añadir canciones a los vídeos de los usuarios. Esto permitiría que cualquiera pueda añadir su tema favorito a un vídeo de una celebración o de un evento importante. "Junto con la industria de la música, estamos trabajando para permitir que personas de todo el mundo incluyan música en sus vídeos en Facebook, abriendo más opciones para la creatividad y compartiendo recuerdos con amigos y familiares", informó Facebook en un comunicado.

La segunda herramienta, Lip Sync Live, permite sincronizar los labios con las canciones de artistas como Drake en su canción God's Plan o Havana, de Camila Cabello. La opción aparecerá al iniciar un vídeo en directo y, después de seleccionar el tema, se podrá agregar una descripción y personalizar el vídeo con diferentes fondos. Los seguidores y amigos del usuarios podrán ver la canción escogida y seguir al artista en Facebook.

También te puede interesar: WhatsApp elimina de su menú la grabadora de audio

La idea de la red social está basada en otras aplicaciones de Lip Sync como Musical.ly o Dubsmash, que tuvieron bastante éxito por incluir, además de canciones, frases conocidas de series, películas o programas de televisión.

A pesar de que esta herramienta no es una novedad, puede ser una buena manera de fomentar todavía más los vídeos en vivo en la plataforma y llamar la atención de los usuarios. Además, los vídeos personales pueden ser más atractivos si cuentan con la banda sonora correcta.

Este ha sido el primer paso de Facebook dentro de su contrato con empresas musicales para acabar con los problemas de derechos de autor en la plataforma. A partir de ahora, cuando se suban vídeos con música, se notificará si esa canción forma parte de la lista de temas permitidos en la red social. En el caso de que no se encuentre, se silenciará la música a no ser que el usuario presente una queja al propietario de los derechos de autor y se apruebe a través de Facebook Rights Manager. La compañía compensará a los artistas por el uso de su música en la aplicación, aunque no se han dado detalles sobre las tarifas que se manejarán en el acuerdo.

La plataforma anunció que estos dos cambios son solo el principio y que en un futuro probarán la integración de la música en las historias de Facebook.