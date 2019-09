Facebook ocultará los 'Likes' para no herir sensibilidades

Agencia

MÉXICO.- Facebook llegó para revolucionar la forma en que nos comunicamos o nos relacionamos con las personas y un claro ejemplo de ello son los likes, aquellos que, al parecer, suben el autoestima de todos los usuarios.

Sin embargo, la red social podría estar trabajando para que desaparezca esta unidad de medición para cada una de las publicaciones, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

Al igual que Instagram, Facebook desaparecería los likes para evitar que los usuarios se sientan juzgados. De hecho, las reacciones formaron parte de esta estrategia, pero la red social ya está experimentando el ocultar la cantidad de «me gusta» en el feed.

La ingeniera Jane Manchun Wong fue quien descubrió esta nueva opción en Facebook, algo que después la misma red socia confirmó a Techcrunch.

También te puede interesar: ¿Tus hijos juegan Fortnite? Aquí te decimos como mantener su seguridad

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg



Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0