Fallo de CrowdStrike afectó a Tesla; Musk lo elimina de sus sistemas

Elon Musk afirmó la semana pasada que la interrupción tecnológica a nivel global causó una ‘incautación’ en la cadena de suministro automotriz.

De acuerdo con una publicación de The Wall Street Journal, esta interrupción afectó las operaciones de fabricantes de repuestos y socios logísticos que dependen del software CrowdStrike.

El diario estadounidense informó que Musk hizo las declaraciones en una serie de publicaciones en X, la plataforma de redes sociales de su propiedad. El director ejecutivo de Tesla también mencionó: ‘acabamos de eliminar CrowdStrike de todos nuestros sistemas’.

Magna International, un importante proveedor de repuestos para automóviles que fabrica de todo, desde sistemas electrónicos para automóviles hasta carrocerías, señaló que estaba experimentando "diversos niveles de interrupciones operativas" debido a la interrupción. Una portavoz dijo que la empresa estaba trabajando con clientes y proveedores para minimizar el impacto.

El Journal destacó que otros fabricantes y concesionarios de automóviles dijeron que habían visto interrupciones limitadas o nulas por la interrupción de CrowdStrike, que dejó fuera de servicio temporalmente millones de dispositivos Microsoft Windows en todo el mundo.

Toyota Motor indicó que algunos concesionarios habían experimentado problemas, pero que sus plantas de fabricación y oficinas centrales en América del Norte no se vieron afectadas, en parte debido a los típicos cierres de verano.

Un portavoz de Nissan Motor declaró que sus sistemas no se vieron afectados, pero que algunos proveedores y vendedores se vieron afectados, aunque no sabía cuáles exactamente.

Ford Motor señaló que "estamos evaluando las implicaciones para nuestro negocio".

A través de X (antes Twitter), CrowdStrike dio a conocer que sigue haciendo todo lo que está en su póder para restaurar los sistemas que se vieron afectados por su fallo a nivel mundial.