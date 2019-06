¡Esto ya es demasiado! Fedex se negó a entregar un Huawei

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Huawei se encuentra actualmente en medio de la disputa comercial entre China y Estados Unidos, y un reciente incidente con la empresa norteamericana de correos FedEx ha puesto sobre la mesa el cuestionamiento de hasta qué punto llegan las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump.

De acuerdo con información de La República y PCMag.com, estos quisieron enviar a través de FedEx un dispositivo de Huawei desde el Reino Unido hacia Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al enterarse de que la empresa había devuelto el paquete al remitente.

El analista de PCMag, Sasha Segan, quien escribe reseñas de teléfonos para el sitio web, reportó en su cuenta de Twitter que un escritor intentó mandarle una unidad de prueba del Huawei P30 Pro. No obstante, el terminal fue devuelto con una etiqueta que revelaba que se impidió el envío “debido a un problema del gobierno de Estados Unidos con Huawei y China”.

FedEx confirmó que devolvió el dispositivo, sin embargo, aclaró que la etiqueta no era de su compañía, sino que probablemente fue escrita por un controlador tercero. En un comunicado enviado a PCMag, la compañía alegó que “el paquete en cuestión se devolvió por error al remitente, y nos disculpamos por este error operacional”.

This is totally ridiculous. Our UK writer tried to send us his @HuaweiMobile P30 unit so I could check something - not a new phone, our existing phone, already held by our company, just being sent between offices - and THIS happened @FedEx pic.twitter.com/sOaebiqfN6