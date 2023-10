Fortnite añade a Michael Myers y Jack Skellington

Fortnite uno de los juegos más populares de la actualidad informó este martes que para esta temporada de Halloween decidieron agregar a personajes icónicos de distintas franquicias, las nuevas incorporaciones incluyen a Alan Walker, Michael Myers y Jack Skellington.

Los fanáticos han reaccionado emocionados ante la posibilidad de jugar con ellos, en el battle royale, esperando ver cuáles serán las habilidades especiales que tendrán.

Epic Games dio a conocer esta importante colaboración en el evento Fortnite: Pesadillas 2023, hasta los primeros días de noviembre, anticipando que los jugadores deberán lidiar con hordas de vampiros, que les permitirá ganar importantes recompensas si completan las misiones

Alan Wake, del juego de Remedy Entertainment, el novelista de éxito atormentado por sus propias y retorcidas historias, ahora enfrentará nuevos desafíos.

Jack Skellington el denominado “rey de calabaza” de la cinta de Disney de 1993 “The Nightmare Before Christmas” o “El extraño mundo de Jack” el personaje contará con trajes alternativos el clásico principal y el que adapta vestido de Santa Claus.

Además de elementos especiales como su sombrilla de caramelo, su trineo con su respectivo venado fantasmal y su perro fantasma llamado zero con su nariz brillante.

Además directo desde Haddonfield llegando para aterrorizar la isla de Fortnite está el asesino serial Michael Myers de la franquicia Halloween, que recientemente concluyó una trilogía nueva que siguió sus enfrentamientos finales con Laurie Strode, dirigidas por David Gordon Green.

Fortnite está disponible para PlayStation 5 y 4 Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS y PC.

Vampires, Wood Stake Shotguns, hordes of Cube Monsters, and treats galore. Fortnitemares has returned 🧛



Take on Kado Thorne himself, discover new weapons, earn in-game rewards and more!



Read all about this year's Fortnitemares: https://t.co/BuKibLubYQ pic.twitter.com/bx0BYhvA0E