WhatsApp prueba una nueva función que te facilitará la vida

MÉXICO.- WhatsApp podría no ser tu aplicación favorita (o tal vez sí), pero es muy probable que sea una de las que más usas, pues prácticamente hoy todo mundo se comunica a través de este servicio, y por lo menos en México muchos usamos hasta las llamadas de WhatsApp para comunicarnos en lugar de las clásicas llamadas telefónicas.

Y a pesar de las polémicas en WhatsApp, la plataforma lleva estrenando algunas funciones en las últimas semanas, la más importante fueron los stickers (que parecen no ser tan populares como se creía), y hoy la aplicación ha lanzado una nueva función para Android llamada “Envío múltiple”.

¿Qué es el Envío múltiple de WhatsApp?

No hace falta quebrarnos la cabeza para saberlo, pues básicamente ahora tenemos la posibilidad de reenviar algo a través de WhatsApp a varios contactos y grupos, y no tenemos que hacerlo de uno por uno, o bien, no debemos reenviar el mensaje que ya le enviamos a alguien en un chat para que otros también lo tengan.

Esta es una función que muchos usuarios llevan pidiendo bastante tiempo, y podremos compartir ligas de sitios web, fotografías o videos de nuestra galería y otro tipo de archivos que soporte la plataforma.

El proceso de uso es igual a cuando compartes cualquier cosa a través de la aplicación, con la diferencia de que ahora podrás seleccionar a varios destinatarios.

Esta función ya está disponible para usuarios beta que tengan instalada la última versión de la app, que es la correspondiente al número 2.18.366.