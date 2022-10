¿Cómo funciona Pegasus, el software malicioso que espía periodistas?

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, Pegasus infecta a los dispositivos con sistema operativo iOS, mientras que su "hermano", conocido como Chrysaor, ataca a los dispositivos Android.

Su propósito es recopilar información almacenada en smartphones, además de monitorear su actividad de manera constante.

"Hablamos de vigilancia total", indica Kaspersky y es que Pegasus puede leer mensajes y correos electrónicos del usuario, escuchar llamadas, tomar capturas de pantalla, consultar el historial del navegador, entre otras cosas. Incluso es capaz de acceder al contenido encriptado.

Es llamativa su capacidad para mantenerse oculto. Este malware está programado para autodestruirse si pierde comunicación con su servidor por un periodo prolongado o si detecta que se instaló en un dispositivo equivocado.

¿Cómo protegerse?

De acuerdo con Kaspersky, Pegasus es un "kit de herramientas que se vende a los Estados nación", cuyo costo llega a millones de dólares.

Debido a que el ciberespionaje patrocinado por los Estados nación es un esfuerzo con muchos recursos, sus objetivos cuentan con muy pocas probabilidades de no infectarse.

Dos periodistas y un activista (defensores de derechos humanos) denunciaron que fueron espiados a través de una versión mejorada de Pegasus, el software que se utilizó en la administración de Enrique Peña Nieto y del que se desconocía de su uso por el actual gobierno.

Una investigación conjunta de medios y colectivos, como Citizen Lab, de Toronto, confirmó la vulneración en datos personales y en celulares del periodista Ricardo Raphael, el defensor de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, y un reportero no identificado por nombre del portal Animal Político.

NEW: Two journalists & human rights defenders devices hacked w Pegasus spyware 🇲🇽



Read report by @R3Dmx https://t.co/5sho0qcA2F



Citizen Lab provided technical validation detailshttps://t.co/VxPCPT1iae pic.twitter.com/UEayPrTsCE