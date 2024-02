¡El futuro está aquí! Apple Vision Pro arranca su venta

Entre gritos y aplausos de compradores, Apple arrancó ayer la venta del nuevo Vision Pro en Estados Unidos en su tienda de la Quinta Avenida.

Y fue el mismo Tim Cook, CEO de Apple, quien abrió las puertas de la Apple Store a los clientes que buscaban ser los primeros en tener este visor de realidad virtual de 3 mil 499 dólares (alrededor de 60 mil pesos mexicanos) que ha impresionado hasta a los más escépticos expertos en tecnología.

Se trata de un hito para quienes ven esta tecnología como el próximo capítulo de la vida en internet después de los teléfonos inteligentes: un auténtico "game changer".

Get to know Settings on Apple Vision Pro. pic.twitter.com/1YQARGypBh — Apple Vision Pro  News (@AppleVisionPro) February 2, 2024

Alcances de esta ‘Nueva Realidad’

Presenciar el Super Bowl, una carrera de Fórmula 1 o una final de Grand Slam como si estuvieras en el lugar. Sumergirte en tus fotos y videos, y revivir esos momentos.

Abrir tus apps tan sólo con mirarlas y pinchar tus dedos.

Visitar la cima del Everest, la Torre Eiffel, la Gran Muralla China o la superficie de la Luna... sin salir de tu cuarto. Recorrer cuarto por cuarto una casa que pretendes comprar, sin trasladarte a la propiedad.

Olvidarte que la pantalla te quedó chica o batallar para leer subtítulos: podrás hacerla tan grande como quieras manteniendo calidad 4K o más.

Dialogar por FaceTime no en una pantalla, sino con participantes "en tamaño real".

Jugar videojuegos inmerso en el mundo 3D con sensación de control y respuesta de objetos. Ponerte al lado del Ferrari que rebasa al Ford, esquivar con Luke el "lightsaber" de Darth Vader, caer con DiCaprio y Winslet al mar desde el Titanic.

Interaction designed for spatial computing.



Built on the foundation of macOS, iOS, and iPadOS, visionOS enables powerful spatial experiences. Control Apple Vision Pro with your eyes, hands, and voice — interactions feel intuitive and magical. Simply look at an element, tap your… pic.twitter.com/DDbrYPXWed — Apple Vision Pro  News (@AppleVisionPro) February 5, 2024

¿Qué necesitas? Solo tus ojos y manos

Pellizca el aire para seleccionar una app.

Mira a la derecha y abre tu correo electrónico. Ve hacia adelante y abre una ventana del navegador. Inclina la cabeza y puedes colocar ventanas por todas partes. Apple llama a esto "computación espacial".

El Vision Pro no fue diseñado para usarse con anteojos. Debes pedir insertos ópticos Zeiss por 99 dólares.

- Para trabajar

Con el teclado virtual puedes escribir en el aire, basta un teclado y un mouse Bluetooth. Te conectas con la MacBook Pro y podrás escribir en un monitor virtual gigante.

What a thrilling morning celebrating the launch of Apple Vision Pro at Apple Fifth Avenue! The era of spatial computing has arrived! pic.twitter.com/47GB9TjPof — Apple Vision Pro  News (@AppleVisionPro) February 2, 2024

- Para comunicarte

Ofrece un sustituto o persona virtual en 3D. Se crea haciendo que los auriculares escaneen el rostro. Usa cámaras para rastrear los movimientos de los ojos, manos y cara en tiempo real.

- Cine en casa

Puedes crear un cine en casa. Existe un modo de viaje diseñado para contrarrestar los efectos del movimiento de los aviones.

- Video espacial

Ver los videos en 3D con los auriculares es casi como revivir el momento.

- Cocinar

Es una computadora culinaria. Abre la app Crouton y coloca la receta de pasta con champiñones. No hay una latencia perceptible entre lo que ves en la pantalla y lo que sucede.

El momento "wow" llega al arrastrar un temporizador sobre la pasta hirviendo. se quedó flotando hasta que se acabó el tiempo.

El futuro ya llegó

Puede parecer ciencia ficción, pero es el mejor visor de realidad mixta, mucho más avanzado que su única competencia real: los Meta Quest Pro y Quest 3, mucho más baratos, señaló el Journal.

Con información de Reforma.