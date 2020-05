¡El futuro es hoy! Repartidores usan exoesqueletos para triplicar entregas de comida

Ciudad de México.- Ha aumentado la demanda de repartidores de todo tipo sobre todo, de aquellos que llevan alimentos a los hogares, como medida para mantener el distanciamiento social y evitar la propagación del coronavirus.

Debido a ello, es que los repartidores chinos comenzaron a utilizar exoesqueletos, con la finalidad de triplicar su capacidad de carga. Gracias a estos trajes robóticos, Hummingbird, plataforma de entrega de alimentos en línea de China,equipó a sus empleados con un sistema que permite aumentar la capacidad de distribución de pedidos.

De acuerdo con un video del portal cntech post, es posible ver a un repartidor equipado con un exoesqueleto, que le permite llevar hasta tres veces una carga mayor que la de un repartidor promedio.

Straight out of a video game: China’s ubiquitous food-delivery app https://t.co/O6kOT9RrJG caught the Chinese internet’s attention this week after testing a powered exoskeleton for its couriers. The exoskeleton endows the wearer with the strength to carry up to 50 kg with ease. pic.twitter.com/4elmxRhLDU