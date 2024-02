Gafas de realidad aumentada: lo nuevo de Meta para otoño 2024

Según comentó recientemente Business Insider, Meta planea revelar más detalles de sus nuevas gafas de realidad aumentada en otoño de este año, durante su conferencia anual para desarrolladores externos ‘Connect’.

Conocido internamente como el proyecto Orion, estas serían la primera versión de Meta de lo que se considera gafas de realidad aumentada ‘verdaderas’.

El equipo de realidad aumentada de Meta también está siendo presionado para que haga una demostración de las gafas durante Connect, por lo que existe presión interna para garantizar un alto nivel de rendimiento, según dos fuentes anónimas familiarizadas con los planes.

Una de las personas dijo a BI que si bien las gafas de realidad aumentada de Meta no estarían a la venta al público después de la revelación, varios empleados ya han experimentado con prototipos avanzados.

Una demostración del nuevo producto podría generar entusiasmo en la industria en torno al costoso trabajo de Meta en dispositivos portátiles de alta tecnología.

Las gafas de realidad aumentada Orion son un producto independiente de las gafas inteligentes Ray-Ban y los visores de realidad virtual Quest.

El proyecto Orion ha estado en proceso durante varios años bajo la división Reality Labs de Meta, que maneja tanto el trabajo de realidad virtual y aumentada como los de inteligencia artificial y todos los proyectos relacionados con el metaverso.

What if you could use #AR and #VR technology on the go – even on the road 🚗?



We’re working with @BMWGroup to create AR and VR experiences for passengers to make the time you spend traveling more productive and fun.https://t.co/MnzpiNot0g pic.twitter.com/Z2vG07Pdrd