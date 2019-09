Ahora tus gafas también te sirven para ¿escuchar?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Bose es una firma reconocida por sus sistemas de sonido premium, pero de vez en cuando n sorprende con algún producto curioso que se aleja de los clásicos altavoces o auriculares. El último ejemplo son las Bose Frames: unas gafas de sol que se conectan al smartphone por Bluetooth y funcionan (simplificando mucho) a modo de auriculares inalámbricos.

De acuerdo a El País, a simple vista tienen la apariencia de unas gafas normales y corrientes. Con una montura negra disponible en dos diseños diferentes (uno redondeado y otro más clásico), sus cristales protegen la vista en un 99% de los rayos UVA y UVB.

A primera vista, el único indicio de que estamos ante un modelo especial se encuentra en sus patillas, algo más gruesas de lo habitual. Y es que son el lugar elegido por la firma americana para integrar el conjunto de microaltavoces de 16 milímetros que dirigen el sonido directamente hasta los oídos. Eso no implica que se trate de un modelo pesado (pesan 45 gramos) o incómodo: las he utilizado durante periodos de varias horas sin experimentar ninguna molestia.

Su función principal es la de reproducir el audio procedente del smartphone sin cables: desde música hasta las llamadas en modo manos libres o las instrucciones de Google Maps para llegar a una dirección concreta. Y lo hace a la vez que permite escuchar el entorno o mantener conversaciones.

La experiencia el escuchar música es, al principio, extraña. Y es que el sonido es tan amplio que parece que estás empleando unos altavoces y molestando a todo aquel que haya cerca. Pero la realidad es que las personas que se encuentran alrededor no perciben nada en absoluto.

El sistema está bien conseguido y sólo deja salir cierto murmullo cuando se configura un nivel de volumen alto; por encima del 50% de su capacidad. Algo que, por otro lado, no es necesario en la mayoría de los casos.

La calidad de audio es igualmente admirable para tratarse de un producto como este: sí, los bajos no igualan a los de unos auriculares similares en precio (229 euros), pero el sonido es claro y enérgico, sin distorsión hasta un volumen razonable (alrededor del 70%).

Tanto la configuración como el uso son extremadamente sencillos. Se controlan desde un único botón situado en la patilla derecha. Al pulsarlo, una voz (en español latino) informa de la carga restante de la batería y del estado de la conexión. Un toque más inicia la reproducción de música, otro la detiene, dos hacen que se pase a la siguiente canción… Del mismo modo, ayuda a descolgar una llamada entrante (y a colgar) y permite activar el asistente de voz del teléfono móvil. Luego, se apagan girándolas un par de segundos.

Aunque se trata de uno de los productos tecnológicos que más me ha sorprendido en los últimos meses, estas Frames no son perfectas. Por ejemplo, se acompañan de una funda tradicional, lo que no podemos dejar de ver como una oportunidad perdida para incorporar una batería adicional que complemente la de las gafas. En este caso, se queda en unas tres horas de uso y 12 en stand by.

Hay otro aspecto relacionado con la batería que no convence: se cargan a través de un pin magnético propio (hubiera sido interesante ver un puerto microUSB o USB type C) y el cable integrado es demasiado corto.