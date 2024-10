Game Freak confirma ataque cibernético masivo de Pokémon

Game Freak, la desarrolladora japonesa responsable de la popular saga Pokémon, confirmó que en agosto de este año fue víctima de un ataque cibernético que comprometió información confidencial de la empresa y de sus trabajadores.

A través de un comunicado, la compañía expresó sus disculpas y explicó que los hackers lograron acceder a datos personales de 2,606 empleados actuales y anteriores, incluyendo nombres, correos electrónicos y números de teléfono.

