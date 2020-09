Alerta: tu hijo gamer corre riesgos severos. ¡Vigílalo!

Ciudad de México.- Hackeo, robo de datos, estafas y hasta acoso son los riesgos que puede enfrentar un menor de edad en el mundo de los videojuegos, por lo que es indispensable estar alerta.

Ciberacoso

Las consolas, smartphones y computadoras son aliados para el esparcimiento, pero en el mundo virtual los niños pueden entrar en contacto con personas desconocidas de todas las edades.

Entre los servicios que ofrecen compañías como Xbox, PlayStation y Steam se encuentran redes sociales que permiten a los jugadores colaborar para misiones; sin embargo, en determinados juegos los menores pueden quedar expuestos a insultos, humillaciones y amenazas.

Grooming

Además de las redes sociales tradicionales, los delincuentes se empeñan en buscar víctimas a través de los canales de comunicación de videojuegos. Expertos en ciberseguridad advierten de adultos que se hacen pasar por menores de edad para contactar a niños y engañarlos, práctica conocida como grooming.

Para esto buscan ganarse su confianza participando en misiones y ayudándoles a alcanzar nuevos niveles de juego, o bien prometiendo artículos virtuales codiciados a cambio de fotos o videos de contenido sexual.

Hackeo

Los "cheats" o trampas para obtener ventajas en un videojuego han acompañado al mundo gaming prácticamente desde el inicio; no obstante, su uso puede comprometer la seguridad de un dispositivo.

Recientemente, el portal We Live Security, de la compañía Eset, alertó de una herramienta que promete trucos para facilitar la experiencia en 68 videojuegos para computadoras, —entre ellos los populares Fortnite y League of Legends— pero que aprovecha para robar los datos de la tarjeta de crédito del usuario.

De forma similar actúan portales que ofrecen juegos gratis para celular, pero que en realidad son aplicaciones que buscan espiar información o llenar de publicidad engañosa el dispositivo.

Estafas y robos

En la actualidad, la mayoría de los videojuegos te ofrece herramientas para tener ventajas sobre otros jugadores a cambio de dinero. Una cuenta puede volverse valiosa por la cantidad de artículos virtuales adquiridos y es ahí donde actúan los hackers que, por medio de ataques o engaños, buscan tomar el control y sacar ventaja.

También ocurre que se ofrecen artículos a bajo costo (para pagar con transferencias o depósitos en tiendas de autoservicio) que resultan en estafas difíciles de denunciar e investigar.

Mientras las compañías luchan por poner orden entre los usuarios, es importante estar atento de lo que hacen los menores mientras se divierten en línea.