‘Gamers’ responden a Trump por culparlos de los tiroteos masivos

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Tras los recientes tiroteos masivos que tuvieron lugar en los Estados Unidos, la discusión sobre los videojuegos violentos como la causa de estos acontecimientos resurgió una vez más.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el presidente Donald Trump culpó a los “videojuegos horripilantes y espeluznantes” por sumar a la “glorificación de la violencia en nuestra sociedad”.

Postulando que “las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no las armas”, por lo que reformas al control de armas no están en su planes, el mandatario condenó al racismo, fanatismo y el supremacismo blanco. Todos esos elementos que han sido asociados a su base de votantes.

Ante esto, la Asociación de Software de Entretenimiento (ESA por sus siglas en inglés) respondió oficialmente a las declaraciones del presidente y criticó los comentarios de Trump, mencionando cómo los videojuegos no solo contribuyen a la sociedad, sino que también se juegan en todo el mundo, sin que pase lo que aconteció en El Paso y Ohio.

“Más de 165 millones de estadounidenses disfrutan de los videojuegos y miles de millones de personas juegan videojuegos en todo el mundo”, dijo un portavoz de la ESA. “Sin embargo, otras sociedades, donde los videojuegos se juegan con avidez, no luchan con los trágicos niveles de violencia que ocurren en los Estados Unidos”.

Luego continuaron afirmando cómo “los videojuegos contribuyen a la sociedad, desde nuevas terapias médicas y avances, herramientas educativas, innovación empresarial y más”.

Las afirmaciones de Trump han generado la reacción de muchos profesionales de la industria, incluido el director de God of War, Cory Barlog uso su cuenta de Twitter para responder.

Wait...that's it??? Violent video games and mental health? Not the high powered weapons of war being sold to civilians by the millions that are actually being USED to carry out these acts of domestic terror??