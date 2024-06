GameStop sube 80%: Roaring Kitty revela apuesta millonaria

Las acciones de GameStop se dispararon más del 80 por ciento en las operaciones previas a la comercialización este lunes después de que el comerciante del meme stock day "Roaring Kitty" publicara un gráfico en Reddit que mostraba que había realizado una apuesta de 116 millones de dólares en el asediado minorista de videojuegos.

"Roaring Kitty", cuyo nombre legal es Keith Gill, recurrió a Reddit y escribió una publicación desde su cuenta oficial por primera vez en tres años, reveló The New York Post.

$GME Tracking the roaring kitty option chain for S and Giggles just to see when he bails and the chaos that will ensue. pic.twitter.com/NwDvuBhq44

Gill, conocido en Reddit como "DeepF-kingValue" y conocido como "Roaring Kitty" en X y YouTube, publicó una captura de pantalla de lo que se cree que es su cartera, que contiene una gran cantidad de acciones ordinarias y opciones de compra de GameStop.

La publicación de Reddit fue una repetición de 2021, cuando las capturas de pantalla de sus operaciones alcistas en GameStop desencadenaron una oleada de demanda de "acciones meme", a menudo empresas con fundamentos débiles que ganaron seguidores de culto a través del revuelo en las redes sociales.

Sin embargo, a diferencia de 2021, Gill se negó a publicar el artículo en la sala de chat "WallStreetBets", donde publicó sus actualizaciones comerciales durante la locura de GameStop.

La captura de pantalla publicada el domingo mostraba una participación de GameStop de 5 millones, o el 1.8 por ciento de sus acciones disponibles públicamente.

La última publicación de Gill de abril de 2021, titulada "actualización final", mostraba una tenencia de 200 mil acciones de GameStop por valor de 30.9 millones de dólares.

También mostró opciones de compra de GameStop por valor de 65.7 millones de dólares, normalmente compradas para expresar una visión alcista, que vencen el 21 de junio a un precio de ejercicio de 20 dólares.

La acción cerró a 23 dólares el viernes, un aumento de alrededor del 33 por ciento desde que Gill comenzó a compartir publicaciones crípticas y memes de su cuenta "Roaring Kitty" en X.com en mayo, lo que generó especulaciones sobre si volvería a compartir sus operaciones en línea después de la pausa.

No está claro si Gill está detrás de la última publicación. Se ha especulado en línea que vendió su cuenta X a un artista conceptual.

El popular canal de YouTube de Gill, que cuenta con más de 676 mil suscriptores, ha estado inactivo durante los últimos tres años.

El mes pasado, Gill publicó un meme popular que muestra a un hombre inclinado hacia adelante en su silla mientras sostiene un controlador de videojuego.

El meme, que fue visto decenas de millones de veces y generó cientos de miles de "me gusta", generó especulaciones de que Gill, que no había publicado nada en línea en años, estaba volviendo a la atención del público.

