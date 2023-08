Gaming móvil aumenta su popularidad: Anuncian Snapdragon Series G

Qualcomm, anunció su nueva serie de procesadores Snapdragon G Series, compuesta por la familia de chips G1, G2 y G3, enfocados en sostener este tipo de equipos, para Gaming móvil.

La compañía presentó el Snapdragon G3x Handheld Developer Kit, un dispositivo de pruebas, en el que los desarrolladores serían capaces de crear títulos originales para este dispositivo o adaptar alguno proveniente de una consola de sobremesa o PC.

El lanzamiento del Steam Deck en 2022, dispositivo móvil fabricado por Valve, capaz de ejecutar juegos catalogados como triple A, como “God of War”, causó tal conmoción en los gamers, que fue lo que impulsó a otras empresas a desarrollar tecnología para construir este tipo de consolas.

La respuesta a él fue el Razer Edge, que salió a la venta a finales del año pasado.

Esta consola cuenta con el sistema operativo Android 12 y el procesador G3x Gen 1 y en ella se pueden jugar títulos en la nube desde los sistemas de Xbox Cloud Gaming y NVIDIA GeForce Now.

Qualcomm presentó a la familia de procesadores Snapdragon G series, argumentando una creciente diversidad de contenidos, funciones y costes de los juegos.

La compañía diseñó estos chipsets para ofrecer más de una gama de producto, véase de entrada, media y premium, con el fin de acceder en diferentes mercados.

En el primer lugar anunciaron al grupo Snapdragon G1, enfocado en dispositivos sencillos, sin ventilador, para la transmisión de juegos, ya sea local o por medio de la nube.

"Snapdragon G1 se centra en la conectividad sin retardos y la duración de la batería, para que los jugadores puedan transmitir sus juegos favoritos de consola y PC con la mejor calidad posible durante más tiempo"

Mientras que la familia Snapdragon G2, diseñado para juegos móviles y en la nube, que, además, incluye conexión 5G y Wi-Fi 6/6E.

Finalmente, el grupo Snapdragon G3, buque insignia de Qualcomm. El procesador de esta familia es el Snapdragon G3x Gen 2. Este chipset cuenta con una CPU Kryo, GPU Adreno A32, componentes que lo vuelven 30% más potente que el de la generación anterior.

Por último la empresa afirmó que soportará juegos de gama alta, incluirá trazado de rayos acelerado, audio Bluetooth con Snapdragon Sound, para un audio mejorado, y WiFi 7.

