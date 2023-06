GLAAD califica a Twitter como la peor red social para la comunidad LGBTQ

Ninguna de las principales plataformas de redes sociales protege adecuadamente a los usuarios LGBTQ+ del discurso de intolerancia y el acoso (especialmente hacia aquellos que son transgénero, no binarios o de género no conforme), señaló el jueves el grupo de defensa GLAAD. Pero Twitter es la peor.

En su Índice Anual sobre Seguridad en Redes Sociales, GLAAD dio a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Twitter puntajes bajos o reprobatorios e indicó que las plataformas no hacen lo suficiente para mantener seguros a sus usuarios. Sin embargo, la mayoría mejoró en el último año.

Twitter, que en octubre pasado fue adquirido por el director general de Tesla, Elon Musk, fue la única excepción.

FACTS: Don't listen to this untrue, vile lie from Fox News. The Progress Pride flag adds communities of color (Black and Brown stripes), as well as pink, white, and light blue for trans and nonbinary people.



The White House is the People's House, LGBTQ people included! pic.twitter.com/BKayrZZgN2