Google debe abrir Play Store a la competencia tras orden judicial de un juez

El juez James Donato, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, ha emitido una orden que obliga a Google a abrir su tienda de aplicaciones, Google Play, a la competencia durante tres años. Esta medida surge tras la denuncia de Epic Games, que acusó a Google de mantener un monopolio ilegal en su plataforma de aplicaciones.

When Google loses, we win.



Google ordered to open app store to more competition by a judge - CNBC https://t.co/RqWizXOY8x