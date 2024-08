Google Discover emite advertencias por contenido engañoso

En los últimos días, la comunidad SEO ha alertado sobre una serie de advertencias emitidas por Google Discover debido a violaciones de la política de “contenido engañoso”. Esta política busca proteger a los usuarios de contenido que promete detalles no reflejados en el artículo, generando falsas expectativas.

Google Discover, una función que ofrece contenido relevante y personalizado a los usuarios, ha intensificado su vigilancia contra prácticas como el clickbait, una táctica que utiliza titulares sensacionalistas para atraer clics.

Google has sent out Google Discover policy violations over the past day or so - misleading content notice https://t.co/Zi5mvCWrXm via @gaganghotra_ pic.twitter.com/2JwCmhV4rU