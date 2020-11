El almacenamiento de Google Fotos ya no será gratis

Ciudad de México.- Los celulares nos acompañan a todos lados y tener en ellos una cámara siempre se agradece para poder capturar los momentos importantes o hacernos selfies hasta encontrar nuestro mejor ángulo. Hasta ahora quienes usan Android no tenían que preocuparse al agregar más y más imágenes pues estas quedaban en la nube de Google Fotos que ofrecía almacenamiento gratuito. Pero eso está por cambiar.

Después de cinco años de ofrecer copias de seguridad de fotografías de manera gratuita e ilimitada, y en alta calidad, Google Fotos dio a conocer que comenzará a cobrar por el almacenamiento una vez que se hayan utilizado más de 15 gigas en la cuenta.

Cabe señalar que todas las fotos y documentos cargados antes del 1 de junio del próximo año no contarán para ese límite de 15 GB, es decir solo las fotos subidas después del 1 de junio comenzarán a contar para el nuevo tope de almacenamiento, lo que significa que tienes tiempo suficiente para decidir si continuar usando Google Fotos o cambiar a otro proveedor.

También hay que decir que Google ya contaba con un límite en cuanto a las cargas de fotos de "calidad original". Sin embargo, ahora eliminará la copia de seguridad ilimitada para fotos y videos, uno de los puntos de venta más importantes del servicio pues permitía a los usuarios no tener que preocuparse por la cantidad de contenido que tenía guardado.

Los teléfonos de Google tendrán privilegios

Sobre este tema Google está privilegiando sus propios dispositivos pues los propietarios de un smartphone Pixel aún podrán subir fotos de alta calidad de forma gratuita después del 1 de junio, sin que esas imágenes cuenten para su límite. Aunque el trato no es tan bueno como el original que les permitía subir imágenes con calidad original ilimitada.

Google señala que, a pesar de este cambio, se diferencia porque ofrece más almacenamiento gratuito que otros: obtienes 15 GB en lugar de los 5 GB que ofrece iCloud de Apple. Además, aseguró que el 80% de los usuarios de Google Fotos no alcanzarán ese límite de 15 GB durante al menos tres años.

¿Cómo saber cuánto te queda de almacenamiento gratuito?

Para informar sobre sus nuevas políticas, señala el medio The Verge, la compañía enviará alertas y advertencias cuando el usuario comience a acercarse a su tope de almacenamiento. También informó que está habilitando nuevas herramientas de administración de almacenamiento en Google Photos, incluida una función que facilita la búsqueda y eliminación de imágenes que quizá el usuario no desee conservar como fotografías borrosas o capturas de pantalla.

Asimismo la empresa anunció que mostrará a los usuarios una "estimación personalizada" de cuánto les durará su nivel de almacenamiento en términos de tiempo y no de gigabytes. Esto lo hará a través de un cálculo de las cargas promedio a lo largo del tiempo.

El cambio ocurrirá desde el 1 de junio de 2021 y viene con otros más en cuanto la política de Google Drive, como que ahora se contarán los documentos y las hojas de cálculo de Google Workspace con el mismo límite.

Asimismo Google también anunció que está introduciendo una nueva política de eliminación de datos de cuentas inactivas en las que no se ha iniciado sesión durante al menos dos años. La empresa dijo que notificará varias veces al usuario antes de eliminar cualquier contenido.

¿Por qué el cambio?

Los especialistas especulan que la razón por la cual la compañía decidió empezar a cobrar por el almacenamiento es lograr que más personas se registren a su servicio Google One.

Sin embargo, la explicación de Google es más simple: ya hay una cantidad casi incontable de fotos y videos subidos a Google Photos, y el servicio debe ser sostenible. De hecho, se calcula que hoy en día, más de 4 billones de fotos se almacenan en Google Photos y cada semana se cargan 28 mil millones de fotos y videos nuevos.