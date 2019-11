Google fotos prepara una nueva herramienta para su editor de imágenes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Google fotos tiene planeado una nueva función para su editor de imágenes, el cual te permitirá dibujar, marcar y hasta garabatear las fotografías.

Esta aplicación de fotografía de Google, es la favorita de muchos usuarios para organizar las fotos que guardan en el celular.

La compañía de Mountain View se propuso implementar una serie de nuevas características en Google Fotos durante este año, como la función para etiquetar caras de forma manual, y todo apunta a que va a continuar añadiendo mejoras y nuevas herramientas.

El usuario de Twitter "@_julionihili_" ha compartido una captura en donde se puede ver la nueva herramienta de dibujo.La función para garabatear y marcas las fotografías se encuentra situada en la barra inferior, junto al icono para recortar y girar las fotos.

@khouryrt HI Rita This is new? New edit tool in Google Photos pic.twitter.com/MeQwFXpzqT