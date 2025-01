Google Maps cede a Trump: llamará Golfo de América al Golfo de México.

Google anunció que modificará el nombre del Golfo de México en su plataforma Google Maps dentro de Estados Unidos, donde ahora aparecerá como "Golfo de América".

Esta decisión se tomó luego de que la administración del expresidente Donald Trump ordenara la actualización en los mapas oficiales del gobierno estadounidense.

A través de un mensaje en X, la compañía tecnológica explicó que sus políticas de nomenclatura siguen referencias gubernamentales oficiales:

El cambio entrará en vigor una vez que las fuentes oficiales del gobierno estadounidense reflejen la nueva denominación. A nivel global, Google mantendrá ambos nombres en su servicio de mapas, mientras que en México la etiqueta "Golfo de México" permanecerá sin modificaciones.

detalló la compañía.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.