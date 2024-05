Los resultados de búsqueda generados por la IA de Google ya están siendo tachados de "desastre" en el que "ya no se puede confiar", y los críticos citan respuestas extrañas que incluyen recomendar agregar pegamento a la salsa de pizza y promocionar los beneficios del tabaco para la salud de los niños.

En una característica controvertida que, según los críticos, plantea graves amenazas a los medios de comunicación tradicionales, el chatbot de Google genera automáticamente resúmenes para consultas complejas de los usuarios y, al mismo tiempo, degrada de manera efectiva los enlaces a otros sitios web.

La función, denominada "Descripciones generales de IA", se lanzó a todos los usuarios de Estados Unidos a partir de la semana pasada y se espera que llegue a más de mil millones de usuarios para fin de año, a pesar de los continuos errores que han afectado la credibilidad del chatbot.

Una captura de pantalla que circuló ampliamente mostró la respuesta generada por inteligencia artificial de Google a una búsqueda de la consulta "el queso no se pega a la pizza".

Google respondió enumerando "algunas cosas que puedes probar" para evitar el problema.

Algunos usuarios rastrearon la extraña respuesta a una publicación de hace 11 años en Reddit de un usuario llamado "F-ksmith", quien dio una respuesta casi palabra por palabra a la misma pregunta sobre el queso que se desliza de la pizza.

El consejo sobre la salsa para pizza es solo uno de los numerosos ejemplos del extraño comportamiento de AI Overviews que circula en las redes sociales.

Una búsqueda de qué presidentes estadounidenses asistieron a la Universidad de Wisconsin-Madison arroja un conjunto de información tremendamente inexacta de Google.

AI Overview afirma que el ex presidente Andrew Johnson, que murió en 1875, había obtenido 14 títulos de la escuela y se había graduado en 2012.

Un ejemplo publicado por el usuario de X @havecamera mostró resultados de la búsqueda "beneficios del tabaco para la salud de los preadolescentes".

También afirma que los usos potenciales del tabaco incluyen "blanquear los dientes", entre otros.

There's nothing problematic with the way this AI Overview is structured, right?



To be clear, it gives much better answers when you change it to "kids", "children," "teens," "preteens", but for some reason this one goes rogue. @lilyraynyc pic.twitter.com/I6e7mqtKuc