Google revela en “El año de las búsquedas” lo más buscado del 2023

Google publicó este lunes "El año en búsquedas", se trata de resumen de las principales consultas a nivel mundial de 2023.

Que van desde momentos que resultaron memorables para la cultura pop hasta la pérdida de personas emblemáticas y noticias trágicas con repercusiones globales.

El conflicto bélico entre Israel y Hamas lideró las tendencias de noticias en este año, según los datos globales de la compañía, seguida de consultas relacionadas con el sumergible con destino al Titanic que implosionó en junio, así como los terremotos de febrero en Turquía y Siria.

Damar Hamlin fue la persona más popular en búsquedas de Google este año el jugador de los Bills de Buffalo de la NFL, experimentó un paro cardíaco que lo dejó al borde de la muerte en el campo durante un partido de enero, pero desde entonces se ha recuperado.

Le siguió el actor Jeremy Renner mejor conocido por interpretar a Hawkeye en el MCU, que sobrevivió a un grave accidente con una máquina quitanieves a principios de 2023.

Mientras tanto, el actor Matthew Perry y la cantante Tina Turner lideraron las tendencias de búsqueda entre figuras destacadas que fallecieron.

En lo que respecta al entretenimiento, "Barbie" dominó las tendencias del cine de búsqueda de Google 2023, seguida su compañera de Barbenheimer "Oppenheimer" y el thriller "Jawan".

En tv, "The Last of Us", "Wednesday" y "Ginny and Georgia", One Pice, Calidoscopio fueron los cinco programas de mayor tendencia en 2023.

La canción Idol de Yoasobi fue la de mayor tendencia en las búsquedas, le siguieron "Try That In A Small Town" de Jason Aldean y no podía faltar la colaboración "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" del DJ del productor argentino Bizarrap con la estrella colombiana Shakira.

Inter Miami CF, el nuevo hogar de la superestrella del fútbol argentino Lionel Messi, lideró las tendencias de equipos deportivos de Google.

Puedes encontrar más datos, incluidas listas específicas de países y tendencias de años anteriores, en el archivo "El año en búsquedas" de Google. La empresa, con sede en California, dice que recopiló sus resultados de búsqueda de 2023 del 1 de enero al 27 de noviembre de este año.

Aquí algunas de las listas más destacadas:

Actores: Jeremy Renner, Jena Ortega, Ichikawa Ennosuke, Danny Masterson y Pedro Pascal

Músicos: Shakira, Jason Aldean, Joe Jonas, Smash Mouth y Pepino di Capri.

Equipos deportivos: Inter de Miami, Los Angeles Lakers, Al-Nassr, Manchester City y Mimi Heat.

Con información de AP.