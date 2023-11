Honda retira Accord y HR-V 2023 por fallas en el cinturón de seguridad

Honda está llamando a revisión vehículos Accordy HR-V de los años 2023 y 2024 debido a la falta de una pieza en los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros, lo que podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de un accidente.

Según los avisos publicados por Honda y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA por sus siglas en inglés) a principios de esta semana, los pretensores (que aprietan los cinturones de seguridad en su lugar en caso de un impacto) podrían carecer del remache que fija el conector rápido y la placa de alambre.

Esto significa que los pasajeros podrían no estar correctamente sujetos en caso de accidente, según los organismos reguladores.

