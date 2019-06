Huawei demanda al gobierno de Estados Unidos

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- El gigante comercial chino Huawei presentó este viernes una demanda en contra del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

De acuerdo con Bloomberg, aunque la demanda no estuvo disponible, la empresa también habría demandado a la Oficina de Industria y Seguridad, y la Oficina de Control de Exportaciones.

‘Huawei v. U.S. Department of Commerce, 19-cv-1828, U.S. District Court, District of Columbia’ es el nombre del caso, según este medio.

El recurso legal de Huawei contra el Departamento de Comercio estadounidense fue presentado ante un tribunal federal en la ciudad de Washington.

Desde hace unos meses se libra una ‘guerra comercial’ entre China y Estados Unidos que ha afectado principalmente a esta empresa de telecomunicaciones.

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, incluyó a Huawei en la lista negra, por lo que se le impide adquirir software y componentes a este país.

