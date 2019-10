Huawei Mate 30 Pro es todo un éxito y se debe al precio

Agencia

MÉXICO.- Aunque se ha hablado mucho sobre los posibles problemas que tendrán los Huawei Mate 30 cuando lleguen a Europa y América debido a que no tendrán las apps de Google y otros servicios de la compañía de Mountain View, la empresa asiática parece tener la fórmula para garantizar el éxito de sus nuevos dispositivos, y lo ha comprobado en su país natal.

Y es que China es el único país del mundo donde ya se están vendiendo los nuevos Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro, y se han vendido más rápido que el pan caliente, pues según Huawei, ya han vendido más de 1 millón de unidades en apenas 6 días, pues empezaron a comercializarse el pasado 26 de septiembre, indica el portal de noticias Unocero.

Supuestamente, el millón se logró horas después de poner ambos equipos a la venta, ya que Huawei lo hizo en su nueva tienda insignia en Shenzhen, la cual es la más completa y grande la compañía hasta ahora.

Según GSMArena, los reportes de ventas de Huawei del Mate 30 tanto en la tienda insignia como en línea representaron un total de 100,000 ventas por minuto, que se traducen en 500 millones de yuanes por cada 60 segundos.

El éxito del Mate 30 está en su precio

Aunque Huawei suele ofrecer sus equipos a un precio competitivo, no se esperaba que los Mate 30 fueran a lanzarse con un precio “ridículo” en el buen sentido de la palabra, pues para la cantidad de innovaciones que llegaron estos modelos, se esperaba un precio por encima de los 999 euros, sin embargo, en China su costo ha tenido una rebaja que lo convierten en un teléfono casi irresistible.

Y es que en este mercado el Mate 30 tiene un precio de 3,999 yuanes, mientras que el Mate 30 Pro es de 5,799 yuanes, que al tipo de cambio serían unos 11 mil pesos y 16 mil pesos mexicanos respectivamente, por lo que es difícil decirle no a estos teléfonos con este precio, sobre todo cuando sus competidores directos valen casi el doble de los Mate 30.

Es probable que Huawei tenga una política de precios arriesgada para Europa y América, sobre todo porque de este lado del mundo sí puede ser un golpe el hecho de que no venga con las Google Apps, pero hasta no tener una fecha oficial de salida al mercado no podremos saberlo.