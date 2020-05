¡Inicia la cuenta regresiva! Mira el lanzamiento del cohete "Falcon 9" de Elon Musk

Cabo Cañaveral, Florida, EE.UU.- El cohete "Falcon 9" de la empresa SpaceX está listo para llevar a dos astronautas de la NASA al espacio en las próximas horas, el primer lanzamiento de estadounidenses desde el propio país en casi una década.

El lanzamiento está programado para las 16:33 de la tarde, hora de la costa este local, desde el mismo lugar en el Centro Espacial Kennedy de donde el hombre viajó a la luna y el último transbordador espacial despegó en 2011.

El lanzamiento coloca a SpaceX, propiedad de Elon Musk, en la cúspide de convertirse en la primera compañía privada en poner astronautas en órbita, algo logrado por solo tres países: Rusia, Estados Unidos y China.

Abordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX van Doug Hurley y Bob Behnken. “¡Estamos listos!”, tuiteó Behnken el martes por la noche.

