Instagram cae: reportan fallas en el servicio.

No es tu teléfono ni tu internet, Instagram se cayó. Una falla en los servicios de dicha plataforma, propiedad de Meta, afecta a los usuarios en diversas partes del mundo.

De acuerdo con el sitio Downdetector, las intermitencias en el servicio comenzaron cerca de las 16:00 horas (tiempo de la CDMX).

Los usuarios han reportado que la aplicación no carga el contenido y no se puede refrescar el feed.

how I feel when instagram is down pic.twitter.com/WdOp9iylIm