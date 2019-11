Instagram y Whatsapp vuelven a reportar fallas a la hora de acceder

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La firma de Marck Zuckerberg explicó que se debió a un problema de red la que causó dichos problemas. La familia de aplicación de Facebook, conformada por Whatsapp e Instagram reportaron fallas al momento de intentar acceder a las aplicaciones de algunos usuarios el pasado miércoles, así lo reportaron través de Twitter.

Earlier today, a networking issue caused some people to have trouble accessing Facebook's family of apps -- we investigated and have nearly fixed the issue. We're sorry for the inconvenience. #facebookdown