Ya puedes seguir más rápido a tus amigos de Instagram

ESTADOS UNIDOS.- La famosa red Instagram ha anunciado una nueva función que te permitirá compartir tu perfil por medio de una etiqueta escaneable. Las 'Nametags' evitarán deletrear tu nombre de usuario completo para que alguien más te comience a seguir. Bastará con que la otra persona utilice la cámara de la aplicación para escanear la etiqueta. A partir de este momento podrán acceder tu perfil o comenzar a seguirte inmediatamente. El vídeo inferior nos explica mejor este funcionamiento.

La red social menciona que su objetivo es que los usuarios puedan seguir rápidamente a una persona que acaban de conocer. Por supuesto, la etiqueta es única y está asociada a tu cuenta, pero puedes personalizarla visualmente para distinguirla de otras. Es posible agregar colores, emojis, selfies o stickers, tienes plena libertad para demostrar tu creatividad, informó Hipertextual.

Para acceder a tu etiqueta es necesario dirigirte al menú superior derecho (tres líneas horizontales) de la aplicación y pulsar en la opción 'Nametag'. Una vez dentro puedes iniciar a personalizarla, compartirla o escanear la de alguien más. Esta característica ya se encuentra disponible por medio de una actualización tanto en iOS como en Android.

Now you can quickly add friends on Instagram by scanning their nametags. You can also customize your own nametag with emojis, colors and selfies. pic.twitter.com/fq4HFNiDMy