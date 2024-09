Intel destapa la segunda generación de chips Core Ultra en Berlín

En la feria tecnológica IFA 2024 en Berlín, Alemania, Intel presentó la segunda generación de sus procesadores Core Ultra.

Esta nueva versión promete avances significativos en potencia, eficiencia energética y la capacidad de ejecutar tareas de Inteligencia Artificial (IA) de manera más eficiente en laptops.

In just nine months, Intel has shipped more than 20 million Intel Core Ultra processors.



Intel's AI PC Acceleration Program has enabled more than 300 AI features and experiences.

En su lanzamiento oficial, se reveló que estos chips llevan el nombre clave ‘Lunar Lake’ y la nomenclatura será Intel Core Ultra 200V. Estarán disponibles en varios niveles, de acuerdo con la potencia del procesador.

Los niveles de poder estarán determinados por un número al final del nombre. En este lanzamiento, los modelos serán Core Ultra 5, Core Ultra 7 y Core Ultra 9.

La primera alineación incluirá cuatro procesadores Core Ultra 5, cuatro Core Ultra 7 y uno Core Ultra 9.

Intel detalló que es la primera vez que desarrollan un procesador con arquitectura x86 más eficiente en su historia, entregando un producto que consume un 50 por ciento menos de energía en comparación con la generación anterior.

Estos nuevos procesadores ofrecen un desempeño eficiente en los núcleos mediante una gestión de energía ajustada.

Los núcleos de rendimiento (P cores) fueron rediseñados para optimizar el trabajo en términos de energía y área, mientras que los núcleos de eficiencia (E cores) pueden manejar más cargas de trabajo.

















Introducing our newest Intel Core Ultra processor, the most power-efficient SoC Intel has ever built.

GAMING

En cuanto al gaming, Intel afirmó una mejora del 30 por ciento con la nueva arquitectura de gráficos integrados Xe2. Esta GPU, incluida en el mismo chip (SoC), presenta la segunda generación de núcleos Xe, con ocho de ellos habilitando funciones de trazado de rayos para simular la iluminación reflejada en objetos.

Esta GPU, según la compañía, es capaz de soportar tres monitores con resolución 4K. Además, Intel destacó las Xe Matrix Extensions (XMX), una tecnología diseñada para realizar cálculos de IA y aprendizaje profundo de manera eficiente.

El objetivo de XMX es mejorar la calidad de imágenes, video y realizar procesos de inferencia de IA más rápido que las unidades de procesamiento tradicionales.

De XMX se deriva otra tecnología llamada Xe Super Sampling (XeSS), que impulsa el rendimiento gráfico en videojuegos y aplicaciones visuales; funciona de manera similar a otras tecnologías de supermuestreo, como DLSS de Nvidia y FSR de AMD.

Para demostrar sus afirmaciones sobre el rendimiento en juegos, Intel dispuso de laptops con videojuegos para probar el chip Core Ultra. En el título Tomb Raider, alcanzó un promedio de 73 cuadros por segundo en resolución FHD (gráficos medios).

Uno de los momentos más destacados durante la presentación fue cuando Robert Hallock, vicepresidente y gerente general de marketing técnico, subrayó la vigencia de la arquitectura x86 frente a la plataforma Snapdragon X Elite, al afirmar que de 45 juegos probados en Intel, más de la mitad no logró ejecutarse en el producto de Qualcomm.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En cuanto a la IA, Hallock destacó que Intel mantiene contacto con desarrolladores de software para compartir las hojas de ruta de Intel y entender qué motores y tipos de datos de IA prevén utilizar en sus sistemas.

Para medir el rendimiento de la IA, se utiliza la métrica de TOPS (Tera Operations Per Second), que indica cuántas operaciones puede realizar un procesador en un segundo, expresado en billones (teraflops) de operaciones por segundo.

En Lunar Lake, puede alcanzar hasta 67 TOPS en la GPU, 48 en la NPU y 5 a través de los núcleos del CPU.

Según Hallock, es el procesador con más TOPS en el mercado. Para poner esto en perspectiva, el procesador M4 de Apple incluye 38 en el NPU y el Snapdragon X Elite X1E-84-100 contiene 45.

La importancia de la métrica de los TOPS se materializa en el software, continuó el vocero, mencionando el caso de Gimp, el editor de imágenes de código abierto, que, mediante un plugin, puede ejecutar difusión estable, es decir, la generación de imágenes a partir de texto sin ayuda del procesamiento en la nube.

En teoría, Lunar Lake puede generar una imagen en un promedio de cinco segundos; en comparación, la generación anterior de procesadores de Intel tomaba entre 15 y 20 segundos.

Las primeras laptops con estos procesadores estarán disponibles el próximo 24 de septiembre, con fabricantes como Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI y Samsung.

