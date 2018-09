¡Cuidado! Actualizar a iOS 12 podría bloquear tu iPhone

Agencia

MÉXICO.- El problema con los lanzamientos de los sistemas operativos de Apple, es que no debes emocionarte a la primera. No pasaron ni 24 horas del lanzamiento de la versión final del nuevo iOS 12, y a pesar de todas las pruebas y betas que hubieron, ya se reporta el primer error grave que bloquearía a varios iPhone o iPad y obliga al usuarios a reiniciar el equipo.

Según numerosos reportes, se trata de un bug en el webkit que permite que, con apenas unas líneas de código CSS, se pueda afectar el funcionamiento de los móviles de iPhone.

How to force restart any iOS device with just CSS? 💣



Source: https://t.co/Ib6dBDUOhn



IF YOU WANT TO TRY (DON’T BLAME ME IF YOU CLICK) : https://t.co/4Ql8uDYvY3